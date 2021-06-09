الصباح الفني
الغاوي يصور “ما أنت ديالي” بالمضيق
يحضر حاليا الفنان محمد الغاوي لتصوير فيديو كليب أحدث أغانيه، بعنوان “ما أنت ديالي”، من كلمات محمد الرياحي وألحان محمد بلخياط. وقال محمد الغاوي ل”الصباح” إنه سينتقل الأسبوع المقبل إلى المضيق لتصوير فيديو كليب أغنية “ما أنت ديالي”، مؤكدا أنها تزخر بالعديد من المناظر الطبيعية الجذابة، التي تعتبر فضاء جيداأكمل القراءة »
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