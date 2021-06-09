خاص
بنموسى: النموذج التنموي نتاج توافق حول الأولويات
عضو اللجنة أكد في ضيافة «الصباح» ضرورة قيام الجميع بالنقد الذاتي لضمان النجاح أكد محمد بنموسى، عضو لجنة النموذج التنموي، أن الخلط بين الأعمال الاقتصادية والمسؤوليات السياسية، يسبب تحفظا لدى المواطنين ويفسد جو الثقة. وأوضح بنموسى، الذي حل ضيفا على «الصباح» في إطار المساهمة في النقاش العمومي للنموذج الجديد، أنأكمل القراءة »
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