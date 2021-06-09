حوادث
التعذيب يورط دركيين
تسببوا في غيبوبة لشاب بعد الاعتداء عليه بإيعاز من نافذ يخطط للسطو على عقاره دخل مسؤولون كبار في الدرك الملكي على خط تعرض شاب لاعتداء جسدي من قبل دركيين بدوار بإقليم سيدي قاسم، تسبب في نقله في حالة غيبوبة إلى المستشفى، بعد أن حاولوا إبعاده ووالده من عقارهما، لفائدة نافذ،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل