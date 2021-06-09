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حوادث

التعذيب يورط دركيين

منذ 21 ثانية
تسببوا في غيبوبة لشاب بعد الاعتداء عليه بإيعاز من نافذ يخطط للسطو على عقاره دخل مسؤولون كبار في الدرك الملكي على خط تعرض شاب لاعتداء جسدي من قبل دركيين بدوار بإقليم سيدي قاسم، تسبب في نقله في حالة غيبوبة إلى المستشفى، بعد أن حاولوا إبعاده ووالده من عقارهما، لفائدة نافذ،أكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية
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