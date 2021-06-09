حوادث
تزويـر يشـرد 70 أسـرة
رئاسة النيابة العامة تخرج ملفا جنحيا من الحفظ وشبكة سطو تحاول التلاعب بشهادات الشهود لم يجد أفراد 70 أسرة بدا من اللجوء إلى رئاسة النيابة العامة، للحسم في عملية تزوير بقيادة سيدي موسى بن علي بتراب إقليم المحمدية، بعدما تفاجؤوا بأن أشخاصا تمكنوا من السطو على أرضهم المسماة «القويرات» وغيرواأكمل القراءة »
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