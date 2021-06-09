اذاعة وتلفزيون
“قبل زحف الظلام” و”ميكا” في روسيا
شاركا في مهرجان السينما العربية و المنظمون يشيدون بالأفلام المغربية شارك الفيلمان المغربيان “قبل زحف الظلام” لمخرجه علي الصافي، و “ميكا” لمخرجه إسماعيل فاروقي في مهرجان السينما العربية بروسيا، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. واختتم المهرجان، المنظم من قبل مؤسسة الدوحة للأفلام ووكالة دولية مختصة بالتوسط بين الثقافات، ووكالةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل