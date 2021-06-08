خاص
العدول والتحديث… الوزارة عاجزة عن المواكبة
مسؤولية جنائية لا بد من الإشارة إلى أن المسؤولية الجنائية يتحملها العدل دون قاضي التوثيق المكلف بمراقبة المحرر والمخاطبة عليه، فلماذا هذه المسطرة إن كانت زائدة ومضافة بدون فائدة، فدور القاضي ينحصر فقط في التحقق من أن الوثيقة للعدلين المسجلين بالدائرة القضائية الاستئنافية، وهي مراقبة سلبية تزيد من تأخير إنجازأكمل القراءة »
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