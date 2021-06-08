حوادث
اعتقال أب عنف مديرة إعدادية
فتحت الشرطة القضائية بالمنطقة الرابعة ببنسودة بفاس، تحقيقا مع أبي تلميذ اعتدى بالضرب والجرح والسب والشتم على مديرة ثانوية إعدادية، أثناء قيامها بمهامها وبسببها، قبل أن يغمى عليها وتنقل لمصحة بالمدينة لتلقي العلاج. وأوقفت الشرطة المتهم واستمعت إليه في محضر دونت فيه تصريحاته وشهود من زملائها العاملين في المؤسسة، بعدماأكمل القراءة »
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