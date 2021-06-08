أسواق
خدمات جديدة للقطارات
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، أربع خدمات رقمية جديدة لتسهيل السفر، تغطي، إلى غاية 15 يونيو الجاري، جميع مراحل الرحلة، من معلومات السفر، مرورا بشراء التذاكر، وصولا إلى الخدمة على متن القطارات وخارج المحطات. ويتعلق الأمر بخدمة معززة لصيغة “القطار+سيارة”، بشراكة مع منصة “كارمين”، التي تتيح الوصول إلى سيارة الخدمةأكمل القراءة »
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