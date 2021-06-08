الرياضة
“الواف” يقرب تمارة من الهواة
هزمه بثلاثية والعلودي يعترف بصعوبة الظروف الحالية بات وداد تمارة قريبا من مغادرة بطولة القسم الوطني الثاني، نحو القسم الوطني هواة، بعد هزيمته أول أمس (الأحد)، أمام مضيفه الوداد الفاسي بثلاثة أهداف لواحد، على أرضية ملعب الحسن الثاني، لحساب الدورة 25. وأحيى الوداد الفاسي آماله من جديد للمنافسة على ورقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل