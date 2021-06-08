الرياضة
بنعطية مطلوب في بيراميدز
ذكرت صحيفة «الوطن سبورت» المصرية، أن الدولي المغربي مهدي بنعطية، عرض على بيراميدز المصري، بعدما فسخ عقده مع الدحيل القطري، الذي أمضى رفقته موسمين. وحسب الصحيفة نفسها، فإن مصدرا مقربا من اللاعب أكد لها أنه منفتح على اكتشاف الدوري المصري، بعدما لعب لأفضل الأندية الأوربية، من بينها بايرن ميونيخ وروماأكمل القراءة »
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