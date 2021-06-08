وطنية
قضاة العدوي يتعقبون المتجاوزين
مهام رقابية في مقاطعات وجماعات بالبيضاء ولجان لملفات موضوعاتية سترى تقاريرها النور لاحقا يضع قضاة المجلس الجهـوي للحسابات بالبيضاء-سطات، اللمسات الأخيرة على عدد من تقارير مهمات رقابية انطلقت قبل ثلاث سنوات، ومقرر أن يتضمنها التقريـر العام السنـوي المرتقب صدوره في الأيام المقبلة. وشملت المهام الرقابية مقاطعات جماعية بالبيضاء وأخرى بترابأكمل القراءة »
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