حوادث
إيقاف نصــاب بتـــازة أوقع بـ23 ضحية
أحالت الشرطة القضائية بتازة، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، شخصا عمره 36 سنة، نفذ 23 عملية نصب واحتيال على ضحايا بثماني مدن باستعمال هاتفه المحمول، قبل تشخيص هويته وسقوطه واعتقاله في فندق بتاونات بناء على أبحاث وتحريات وتعقبه عبر تقنية «جي بي إس». وتنقلت عناصر الشرطة من تازة لتاونات بعدأكمل القراءة »
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