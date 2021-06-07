الصباح السياسي
“رعاية” ضد “الحكرة”
كشفت نبيلة الرميلي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، مجموعة من التفاصيل المهمة التي تخص بطاقة “رعاية”، التي جاءت ضمن التزامات الحزب، في “برنامج الأحرار”. وقالت الرميلي في كلمتها خلال فعاليات لقاء أكادير، بحر الأسبوع الماضي، إنها استمعت إلى مجموعة من المشاكل التي يعانيأكمل القراءة »
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