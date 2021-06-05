“فيسبوك” يعلق حساب ترامب لمدة سنتين

أعلنت منصة “فيسبوك”، اليوم الجمعة، تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمدة سنتين. ويأتي هذا القرار استجابة لتوصيات مجلس الرقابة المستقل لدى “فيسبوك”، الذي انتقد عملاق التكنولوجيا الشهر الماضي لفرضه عقوبة تعسفية على الرئيس السابق. وسيمنع هذا الإجراء ترامب من استخدام المنصة خلال العامين المقبلين، حيث يستعد لإطلاق حملة رئاسية محتملة لسنة 2024.

من جهة أخرى، كشفت الشبكة الاجتماعية عن سياسات جديدة حول كيفية تعاملها مع خطاب الشخصيات السياسية في المستقبل.

وتنص سياسات “فيسبوك” الجديدة إما على تعليق مؤقت أو حذف دائم للحساب، وليس على تعليق إلى أجل غير مسمى.

وكان “فيسبوك” قد طلب من مجلس الرقابة تقييم قراره بحظر حساب دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى على خلفية أعمال الشغب التي شهدها الكونغرس في 6 يناير الماضي، والتي ن سبت إلى أنصار الرئيس السابق.

وأكد مجلس الرقابة المستقل، الشهر الماضي، أن “فيسبوك” كان محقا في تعليق حساب ترامب، لكن ينبغي للمنصة ألا تطبق “عقوبة غير محددة وبلا قواعد للتعليق إلى أجل غير مسمى”.

وكان ترامب وحلفاؤه المحافظون قد انتقدوا الحظر الذي تمارسه وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره رقابة واضحة، داعين إلى سن قوانين جديدة لمعاقبة الشركات المتضررة والحد من سلطتها في وضع قواعد للتعبير على منصاتها.