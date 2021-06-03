الرشيدية .. لقاء حول تفعيل أندية التربية الطرقية بالوسط المدرسي

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بنفس الجهة، أول أمس الثلاثاء بالرشيدية، لقاء تكوينيا (عن بعد) حول تفعيل أندية التربية الطرقية بالوسط المدرسي.

واستفاد من هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، 35 من منسقي ومؤطري التربية على السلامة الطرقية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة تنزيل مشاريع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المشروع رقم 10 الخاص بالارتقاء بالحياة المدرسية.

وبالمناسبة، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، علي براد، على أهمية موضوع هذا اللقاء التكويني الذي يأتي في إطار علاقات التعاون والعمل المشترك بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وأشار إلى أن المدخل التربوي يعد من أهم الآليات الناجعة والأكثر فعالية للتصدي لمعضلة حوادث السير، والذي يتم الاشتغال عليه وفق مقاربتين مندمجتين ومتكاملتين، هما المناهج والبرامج الدراسية، وأنشطة الحياة المدرسية.

وأضاف أنه تتم ملامسة مفاهيم المناهج والبرامج الدراسية بشكل شمولي يهم البرامج الحاملة لقيم التنمية المستدامة، إذ هناك نصوص وظيفية تتطرق لموضوع التربية على السلامة الطرقية واحترام قواعد المرور وقانون السير.

وأكد أنه يتم في إطار أنشطة الحياة المدرسية، التي تروم نشر ثقافة السلامة الطرقية بالوسط المدرسي وإكساب المتعلمات والمتعلمين مهارات تمكنهم من حماية أنفسهم من مخاطر السير على الطريق، اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الشركاء المؤسساتيين بالجهة.