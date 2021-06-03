تنظيم الدورة 14 لمهرجان “أنديفيلم” بالرباط

تنظم جمعية (أنديفيلم)، من 17 إلى 19 يونيو الجاري بالرباط، الدورة ال14 لمهرجان “أنديفيلم”، تحت شعار “اضطرابات التعلم بأعين السينمائيين الشباب”.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذا المهرجان، الذي يندرج في إطار أنشطتها الرامية إلى نشر ثقافة متقبلة للاختلاف لدى العموم وتنمية القدرات الإبداعية لدى الشباب، سينظم بصيغة هجينة تجمع بين الرقمي والحضوري، نظرا للسياق المرتبط بجائحة كوفيد-19. وقال المدير العام للمهرجان، حسن بنخلافة، إن هذه الدورة ستعرف مشاركة 31 فيلما من ثماني دول وتتوزع بين “المسابقة الدولية الرسمية للفيلم القصير” و”المسابقة الدولية للفيلم القصير الخاصة بالشباب” والبانوراما.

ويتنافس 16 فيلما من سبع دول، ضمنها المغرب، في صنف الفيلم القصير، وفقا للمنظمين، بينما يشارك 14 فيلما (عشرة من المغرب، واثنان من فرنسا، واثنان من إيطاليا) في المسابقة الدولية للفيلم القصير الخاصة بالشباب.

وأشار البلاغ إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت سلبا على كل مناحي الحياة، ولم تسلم مجالات الثقافة والفنون بشكل خاص من انعكاساتها الوخيمة، إلا أن الجهة المنظمة تمكنت من تطوير وملاءمة أنشطتها مع ظروف الجائحة في احترام تام للإجراءات الصحية المعمول بها وطنيا ودوليا.

وبالنسبة للأفلام المغربية المشاركة في مسابقة الفيلم القصير، فهي تشمل على “سليمة” لمحمد الدباني، و”فرحة” لسفيان سنوي، بينما ستشارك ثانويات أحمد شوقي (سلا)، ومدارس محمد الخامس (الرباط)، وقاسم أمين (سيدي سليمان) وعبد الكريم الخطابي (تيفلت) في صنف الفيلم القصير الخاص بالشباب، على التوالي، ب”عناد الحروف” (L’entêtement des lettres)، و”أبجدية آدم” (L’Alphabet d’Adam)، و”فرصة ثانية” (Une seconde chance)، و”عابل” (Able).

كما ستتم برمجة أفلام “ستة تسعة” (Six Neuf) لثانوية ابن رشد بتمارة، و”حس بيا” لثانوية موسى ابن نصير بالخميسات، و”ليس بعد” (Pas encore) لثانوية أبو بكر الرازي بالصخيرات، و”صرخة” لثانوية الأمير مولاي عبد الله بسيدي سليمان، و”بعيدا عن النظر” (Loin du Regard) أنجزته مندوبية التربية الوطنية ببرشيد، و”أحاسيس” (Sentiments) لمجموعة مدارس أجيال المدينة ببرشيد، في نفس المسابقة.

من جهة أخرى، سيمثل الفيلم “لا تنسني” (Don’t Forget me) للمخرجين جاكي سبينر ورجاء بوعردي المغرب في إطار فقرة (بانورما).

كما سيشتمل برنامج الدورة ال14 على باقة من الأنشطة الموازية من تكريمات وماستر كلاس و مائدة مستديرة.

وتتكون لجنة المهرجان من عادل السمار، وهو ناقد سينمائي ومترجم، وجنان فاتن محمدي (مخرجة)، وأسماء العلوي (منتجة ومديرة المعهد المتخصص للسينما والسمعي البصري)، إلى جانب المطربة كوثر بنشافي.