بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على ارتفاع

استهلت بورصة البيضاء، تداولاتها، اليوم الخميس، في الأخضر، مدعومة بأداء مؤشرها الرئيسي مازي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0,25 في المائة، ليصل إلى 12.300,65 نقطة.

وسجل MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,28 في المائة، محققا 1.007,76 نقطة، في حين حقق ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، 10.006 نقطة (زائد 0,26 في المائة).

وفي ما يتعلق بالمؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” فقد تقدم هو الاخر بنسبة 0,16 في المائة مستقرا عند 926,96 نقطة.

ومن حيث القيم، حققت “كارتيي السعادة ” ارتفاعا حيث تصدرت الترتيب (3,97 في المائة)، متقدمة بذلك على كل من Involys (3,03 في المائة) و”كوسومار” (زائد 2,2 في المائة).

وفي المقابل، سجل كل من Aradei Capital و Ennakl تراجعا بنسبة 1,84 في المائة لكل واحد، متبوعان ب”سنيب ” (ناقص 1,77 في المائة).

ويذكر ان مازي و MSI20 اختتما تداولاتهما امس الأربعاء على وقع الارتفاع على التوالي بنسب 0,86 في المائة و 1,06 في المائة.