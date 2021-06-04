خاص
“تي جي في”… تسريع التنمية
مكن من اختصار المسافة وحول طنجة لمنطقة جذب مالي لرجال الأعمال والزوار لم تكن تسميتها بعروس الشمال عبثا، فإذا كانت التسمية نابعة من كونها بوابة المغرب الشمالية وأجمل المدن الساحلية بالعالم إضافة إلى مقوماتها السياحية والاقتصادية التي تغري السياح الداخليين والأجانب، فإنها مع مشروع “تي جي في” الذي تم إنشاؤهأكمل القراءة »
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