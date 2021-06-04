الصباح الفني
قالوا
ناشيد قال الكاتب والباحث سعيد ناشيد في تدوينة على صفحته الخاصة في فيسبوك “الداء فينا، والإنكار داء آخر”. تسكت كتبت الفنانة ابتسام تسكت على حسابها الرسمي على موقع التواصل “إنستغرام” قائلة “ثلاثة لا تعود :كلمة إذا انطلقت، والسهم إذا رمي والزمن إذا مضى”. قنبوع كتبت الممثلة فاطمة الزهراء قنبوع علىأكمل القراءة »
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