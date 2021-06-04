الرياضة
الدكيك: ليس هناك لاعب رسمي
مدرب منتخب القاعة قال لـ «الصباح»إن حظوظ الأسود متساوية بالمونديال قال هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني داخل القاعة، إنه لم يتفاجأ، بعدما أوقعته عملية القرعة، الثلاثاء الماضي، في مجموعة صعبة. وأضاف الدكيك في حوار مع «الصباح»، أن المنتخب الوطني كان يستحق تصنيفا أفضل، بالنظر إلى النتائج الإيجابية، التي حققها فيأكمل القراءة »
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