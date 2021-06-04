خاص
مـورو: احتضـان القطـاع غيـر المهيكـل
رئيس غرفة التجارة بالجهة قال إن الغرفة وضعت أسس الحكامة وطورت شبابيك القرب تحدث عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في حوار معه «الصباح»، عن برنامج تنمية الغرفة جهويا وقضايا الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة، وعدد من الملفات الساخنة المتعلقة بظاهرة الاقتصاد غير المهيكل. وكشف مورو، رئيسأكمل القراءة »
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