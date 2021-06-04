خاص
طنجة… تنين الشمال
تساهم بـ 10 في المائة من الناتج الداخلي وتعتبر ثاني قطب اقتصادي باتت طنجة عاصمة البوغاز، وبوابة المغرب على أوربا، القطب الاقتصادي الثاني بعد البيضاء، بفضل المشاريع الكبرى المهيكلة، التي حولتها من مدينة صاعدة إلى مركز إشعاع اقتصادي متصاعد. وساهمت مناطق الأنشطة الصناعية التابعة لمجموعة طنجة-المتوسط، في تعزيز جاذبية المدينة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل