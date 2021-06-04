وطنية
نرجس وبرلمانيون يلتحقون بالاتحاد الاشتراكي
أعلن حميد نرجس، أحد مؤسسي الأصالة والمعاصرة، والرئيس السابق لجهة مراكش، وعضو مكتب مجلس النواب في عهد رشيد الطالبي العلمي، التحاقه بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. جاء ذلك، خلال اجتماع موسع جمعه بالعديد من كبار المنتخبين، ليلة أول أمس (الأربعاء)، بإقليم الرحامنة في منزل أحد النواب البرلمانيين الذين قرروا مرافقته فيأكمل القراءة »
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