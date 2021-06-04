خاص
مـلاذ للـبـهـجـة والمـتـعـة
فضاءات ثقافية وفنية وساحات تغري زوار عاصمة البوغاز بالعودة بعد سنة استثنائية عاشت خلالها عاصمة البوغاز أزمة غير مسبوقة غاب عنها زوارها وعشاقها الأوفياء، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، الأصعب في تاريخ البشرية المعاصرة، تستعد المدينة الآن لاسترجاع عافيتها، وتثبت للعالم أنها لازالت نجمة ساطعة عند ملتقى الأبيض المتوسط والمحيطأكمل القراءة »
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