وطنية
قاض إسباني يفضح المحاكمة المسرحية
خوسي كارلوس أوريغا كشف تستر الداخلية على اتهام القضاء لغالي بتزوير وثائق رسمية لم يتردد القاضي خوسي كارلوس أوريغا في فضح تستر مصالح وزارة الداخلية الإسبانية المتورطة في تهريب زعيم الميليشيا الانفصالية «بوليساريو»، وتأخير إعلان توصلها بقراره القاضي بضرورة اتخاذ إجراءات تحفظية ضد إبراهيم غالي لوجود تزوير واضح في الأوراقأكمل القراءة »
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