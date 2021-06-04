حوادث
اعتقال قاتل زوجة شقيقه بآسفي
نزع منها ابنها الرضيع وانهال عليها بساطور والسبب خلافات أسرية أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية آسفي، عصر الثلاثاء الماضي، شابا في الثلاثين من عمره، إثر ارتكابه جريمة قتل راحت ضحيتها زوجة شقيقه المُرضعة بأحد دواوير جماعة احرارة شمال آسفي. وأفادت مصادر مطلعة ل “الصباح”، أن عناصر الدرك الملكي تلقتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل