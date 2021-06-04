خاص
الرايس: من أجل قانون تفضيل المنتجات المحلية
رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بطنجة أكد أن نسبة التعافي من “كورونا” تخطت 70 % بدا عادل الرايس، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بطنجة، واثقا من أن المغرب سيخرج قريبا من أزمة «كوفيد 19»، وسيصبح واحدا من الدول الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية. ودعا الرايس، في حوار خاصأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل