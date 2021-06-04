الصباح الفني
لمجرد يمدح والدته
نشر المطرب المغربي، سعد لمجرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوالدته بمناسبة عيد ميلادها. وعلق لمجرد على الصورة التي نشرها عبر إنستغرام وظهرت فيه والدته ترتدي العباءة المغربية مادحا إياها :”مامتي الحنينة، كل عام وأنتي حب حياتي، كل عام وأنتي حب حياتي ويطول عمرك ويرزقني رضاكي”. وتفاعل معه الجمهور، وانهالتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل