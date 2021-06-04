الصباح الفني
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خطأ يفسد حفل تكريم رئيس أطلقت بلدية روما اسم الرئيس السابق كارلو أزيليو تشامبي على إحدى ساحات العاصمة الإيطالية. لكن هذه المراسم لم تحدث بالشكل المرسوم لها بسبب خطأ مطبعي في صياغة الاسم على اللوحة الموضوعة في المكان. وبقيت اللوحة المصنوعة من حجر تافرتين الجيري تكريما لتشامبي، الذي تولى رئاسةأكمل القراءة »
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