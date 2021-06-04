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جنس داخل قسم طب النساء بالصويرة
فضح اشتباك يدوي بين ممرض ومومس، عملية جنسية وقعت، أخيرا، داخل قسم طب النساء التابع للمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة. وكشفت مصادر متطابقة ل”الصباح” أن الممرض التابع للهلال الأحمر، تمكن من التحايل على عناصر الأمن الخاص المداومة على حراسة المستشفى الإقليمي بإدخال المومس خلال ساعة متأخرة من الليل،أكمل القراءة »
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