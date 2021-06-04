الرياضة
عموتة يجرب المحليين أمام الفتح
مدرب المنتخب ألغى تجمعا إعداديا بسبب تأخر المحترفين يواجه المنتخب الوطني المحلي فريق الفتح الرياضي في 8 يونيو الجاري، بملعب مولاي الحسن بالرباط، استعدادا للبطولة العربية للمنتخبات، المقرر إجراؤها بقطر في دجنبر المقبل. وعلمت “الصباح”، أن الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني المحلي، طلب مواجهة الفتح الرياضي بملعب مولاي الحسن، بعدأكمل القراءة »
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