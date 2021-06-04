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خاص

“طنجة تيك”… حلم مدينة ذكية

منذ ساعتين
مشروع تصميم "مدينة محمد السادس طنجة تيك" (أرشيف)
زيارة الوفد الصيني تحيي آمال تنزيل أكبر مشروع للشراكة المغربية الصينية رغم التأخر الذي رافق إنجاز مشروع “مدينة محمد السادس طنجة- تيك”، والذي أطلقه الملك في 2017، إلا أن المسؤولين عن هذا المشروع المهيكل، يراهنون عليه في إطار شراكة مغربية صينية، من أجل بناء مدينة جديدة، ستساهم بكيفية متناغمة، فيأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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