خاص
“طنجة تيك”… حلم مدينة ذكية
زيارة الوفد الصيني تحيي آمال تنزيل أكبر مشروع للشراكة المغربية الصينية رغم التأخر الذي رافق إنجاز مشروع “مدينة محمد السادس طنجة- تيك”، والذي أطلقه الملك في 2017، إلا أن المسؤولين عن هذا المشروع المهيكل، يراهنون عليه في إطار شراكة مغربية صينية، من أجل بناء مدينة جديدة، ستساهم بكيفية متناغمة، فيأكمل القراءة »
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