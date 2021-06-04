خاص
تحسن في الاستثمار بالجهة
مندوبية التخطيط أكدت أن قطاع الخدمات سجل نموا رغم الحجر استطاعت جهة طنجة تطوان الحسيمة تخفيف التداعيات السلبية لجائحة كورونا، التي أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي، عامة، وأداء النسيج الاقتصادي خاصة. وتشير أغلب التقارير إلى أن الجائحة أدت إلى تعطيل شامل لعجلة السياحة، بعد فرض الحجر الصحي، وإغلاق الأجواء أمامأكمل القراءة »
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