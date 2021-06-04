خاص
“بيل المغرب”… جوهرة الأجبان بطنجة
المصنع يشغل 1100 عامل ويغذي السوق المغربية والإفريقية بمختلف المنتوجات يعتبر مصنع طنجة أحد أهم مصانع مجموعة “Bel” خارج أوربا. واستأنفت “بيل المغرب” نشاطها مع مطلع سبعينات القرن الماضي، من خلال استيراد منتوج “لا فاش كيري”، تلاها بعد ذلك إحداث شركة SIALIM في 1977، أول مصنع أجبان بقدرة إنتاجية تناهزأكمل القراءة »
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