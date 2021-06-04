حوادث
اعتقال مغرر بقاصر ببني ملال
تعرف عليها عبر “فيسبوك” واستدرجها إلى منزله أوقفت عناصر الدرك الملكي بسيدي جابر يبني ملال، أخيرا، مشتبها فيه بالتغرير بقاصر، بعد أن تعرف عليها عبر «فيسبوك»، وأقنعها بالالتحاق به، قبل أن تتفطن والدتها إلى غيابها عن المنزل، وتسارع بتقديم شكاية ضده. ووضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال إجراءات التحقيقأكمل القراءة »
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