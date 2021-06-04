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حوادث

الحبـس لـ”يوتوبـرز” بالناظـور

منذ ساعتين
متهم بالنصب على الفقراء واستغلالهم في جمع تبرعات من المحسنين أدانت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الاثنين الماضي، شخصا اشتهر بنداءات الدعم للفقراء على “يوتوب” وموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك “، بالسجن النافذ والغرامة، بعد متابعته من أجل ارتكابه لأفعال يجرمها القانون، من بينها النصب والاحتيال. وتابعت النيابة العامة، المعنيأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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