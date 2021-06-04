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الرياضة

الإجراءات الوقائية تخيم على المنتخب

منذ ساعتين
فحوصات كورونا كل ثلاثة أيام وماسينا يلتحق بالتداريب وغانا يصل بعد غد خيمت الإجراءات الوقائية المفروضة بسبب كورونا على معسكر المنتخب الوطني بمركز محمد السادس في المعمورة، ضاحية سلا، تحضيرا لمباراة غانا الثلاثاء المقبل بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط. وعلمت «الصباح» أن طاقما طبيا يزور مركزأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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