الصباح الفني
سر نحافة البدوي
نقلت صفحات فنية في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، تصريحات الفنانة جميلة البدوي التي تحدثت، لأول مرة، عن سر فقدانها للكثير من وزنها في الشهور القليلة الماضية. وقالت البدوي إن فترة الجائحة ساعدتها كثيرا في فقدان أزيد من 20 كيلوغراما، مضيفة أن “سر ذلك هو اتباعي لحمية معينة وهي “ريجيم الكيطو”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل