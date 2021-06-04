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الصباح الفني

سر نحافة البدوي

منذ ساعتين
نقلت صفحات فنية في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، تصريحات الفنانة جميلة البدوي التي تحدثت، لأول مرة، عن سر فقدانها للكثير من وزنها في الشهور القليلة الماضية. وقالت البدوي إن فترة الجائحة ساعدتها كثيرا في فقدان أزيد من 20 كيلوغراما، مضيفة أن “سر ذلك هو اتباعي لحمية معينة وهي “ريجيم الكيطو”أكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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