مجتمع
مغربية ملكة الرياضيات في إفريقيا
لم يمر حدث إنجاز التلميذة آية أكرجوط العلمي، التي مثلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة، بعد أن أحرزت الميدالية الذهبية ولقب ملكة الرياضيات بإفريقيا 2021، في الدورة الثامنة والعشرين من الأولمبياد الإفريقي في الرياضيات عن بعد، دون تخصيص حفل تكريمي يليق بالإنجاز التاريخي الذي تناقلته وسائل الإعلام السمعيةأكمل القراءة »
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