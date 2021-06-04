خاص
قـطب صنـاعي صـاعـد
عاصمة متوسطية بتجهيزات تحتية ومشاريع مهيكلة بوأتها الرتبة الثانية بعد البيضاء باتت طنجة أهم مركز صناعي بعد البيضاء، بفضل الرؤية الملكية التي جعلت منها قطبا اقتصاديا كبيرا منفتحا على العالم، إذ أصبحت تتوفر على منشآت اقتصادية عززت جاذبيتها الاقتصادية، لتصبح قبلة للاستثمارات الضخمة في العديد من القطاعات الصناعية. وساهم موقعهاأكمل القراءة »
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