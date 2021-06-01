ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 62,6 في المائة

كشف مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات تجاوزت 29,52 مليار درهم برسم أربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، أي بتسجيل زيادة بلغت 62,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2020 .

وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بمؤشرات التجارة الخارجية في أبريل 2021، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حجم مبيعات قطاع التركيب بنسبة 71,9 في المائة، وقطاع الكابلات (+50,4 في المائة)، وداخل المركبات والمقاعد (43 في المائة)، مشيرا إلى أن هذه الصادرات أعلى من تلك المسجلة خلال نفس الفترة من 2019.

ومن جهة أخرى، أضافت النشرة أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت بدورها ارتفعا بنسبة 16,9 في المائة إلى 18,17 مليار درهم حتى متم أبريل الماضي، متبوعة أساسا بزيادة مبيعات الحامض الفوسفوري (+1,6 مليار درهم) ، والأسمدة الطبيعية والكيماوية ب( 1,12 مليار درهم).

من جهتها، سجلت مبيعات الفوسفاط انخفاضا طفيفا بنسبة 4,6 في المائة إلى قرابة 2,17 مليار درهم.

وبالنسبة للقطاعي النسيج والجلد، فقد سجلت الصادرات نموا بنسبة 22,8 في المائة لتصل إلى 10,87 مليار درهم، وذلك بفضل ارتفاع على الخصوص مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 24,1 في المائة.

ومن ناحية أخرى، سجلت صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية والإلكترونيك والكهرباء واستخراج المعادن الأخرى ارتفاعا ب3,2 في المائة، و33,9 في المائة، و53,9 في المائة، على التوالي حتى نهاية أبريل 2021.

في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطيران بنسبة 10,8 في المائة ( 4,47 مليار درهم)، وذلك بشكل أساسي نتيجة تراجع قطاعات التجميع (15,5 في المائة).