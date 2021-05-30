انتخاب مغربي للرئاسة الدولية لحركة 41

تم، أمس (السبت)، انتخاب (نادي 41 المغرب) ممثلا بالدكتور عزيز الشرقاوي للرئاسة الدولية لحركة 41 برسم 2024-2025، وهو ما يشكل سابقة في العالم العربي والإسلامي.

وعمل عزيز الشرقاوي من مراكش بشكل متواصل على المستوى الدولي وعلى مدى سنوات عديدة ليحقق هذه النتيجة.

وقال الشرقاوي، وهو أيضا القنصل الشرفي لكوريا الجنوبية بمراكش-آسفي، وسوس- ماسة -درعة، والرشيدية-تافيلالت، “نعلم أن جميع نوادي الخدمات مثل نادي روتاري، ونادي اليونز، ونواد أخرى، هي كيانات تشتغل في الاتجاه نفسه الذي يشتغل فيه (نادي 41) الذي حظي بهذا التشريف الدولي الذي لم يسبق أن تحقق في بلد عربي وإسلامي”.

وأضاف الشرقاوي أن “بلوغ هذه النتيجة كان شاقا، لقد تطلب منا ذلك الكثير من العمل عبر العالم برمته وعلى مدى سنوات طويلة”، معتبرا أن هذا التميز قد سهلته “السمعة الممتازة للمغرب وسيما الملك محمد السادس الذي أعطى لبلدنا صورة جميلة جدا باعتباره بلدا للتسامح والاستقرار والسلام والضيافة”.

وتوجه الشرقاوي بالشكر للأشخاص الذي دعموه ولجميع البلدان التي وضعت ثقتها في المغرب، معربا عن الأمل في الحصول على دعم للنهوض بصورة المغرب بشكل أكبر عبر العالم في أفق سنة 2025؟

وإضافة إلى رئاسة (نادي 41 العالم) من قبل مغربي، وقع الاختيار على مدينة مراكش لاحتضان الجمعية الدولية لجميع (نوادي 41) في العالم.

ويعد (نادي 41) فضاء يجمع رجالا مسؤولين ينهضون بالسلام والصداقة والتسامح والاحترام بين الشعوب.