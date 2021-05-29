مدرب بركان: فخور بما قدمه الفريق

قال مدرب نادي نهضة بركان لكرة القدم، الإسباني بيدرو بنعلي، إنه فخور بما قد مه الفريق في نهائي كأس السوبر ضد الاهلي المصري في المباراة التي جمعت الناديين بملعب جاسم بن حمد مساء أمس الجمعة بالدوحة، موضحا أن كل اللاعبين ظهروا بمستوى جيد لكن بعض التفاصيل البسيطة أحدثت فارقا في المواجهة.

وقال المدير الفني لنهضة بركان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن “التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق خصوصا حينما تلعب مع فريق كبير مثل الأهلي المصري”.

وتابع أنه “في مثل هذه المباريات غير مسموح بالخطأ وللأسف ارتكبنا عدة أخطاء في الشوط الثاني استغلها الأهلي ونجح في تحقيق الفوز”، معتبرا أن ” الخسارة مؤلمة، ونحن كنا نريد حصد اللقب والفوز بالسوبر الإفريقي، لكن بعض التفاصيل صعبت المباراة (…) وإن احتفظنا بنفس الطريقة في اللعب سنكون أفضل في الم ستقبل”.

وهنأ مدرب نهضة بركان فريق الأهلي على الفوز باللقب، معربا عن شكره لقطر على ح سن الضيافة والتنظيم والأجواء التي سادت المباراة.

من جانبه قال بيتسو موسيماني مدرب فريق الأهلي المصري إن “المباراة كانت صعبة، وفريق نهضة بركان فريق مميز للغاية ، مضيفا “لقد لعبنا بقوة بدنية وقدمنا أداء جيدا ، رغم أنه في الشوط الأول فقدنا بعض الفرص وتراجعنا ، لكن استدركنا الأمر في الشوط الثاني ، وسجلنا الهدف الأول ثم الثاني وفزنا في المباراة وبالكأس ، رغم أن الفريق الخصم كان بإمكانه أن يحقق التعادل”.

وتمكن الأهلي من انتزاع التتويج بكأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه ، بخبرته الواسعة ، وفوزه على منافسه نهضة بركان بهدفين دون رد ، فيما فشل الفريق البركاني بطل كأس الكونفدرالية الافريقية من تحقيق حلمه في هذه المباراة.