الموافقة على استخدام لقاح جونسون اند جونسون في بريطانيا

أعلنت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، اليوم الجمعة، الموافقة على استخدام لقاح “يانسن”، ذي الجرعة الواحدة، المضاد لفيروس “كورونا”، والذي تنتجه شركة “جونسون آند جونسون” الأمريكية، في المملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة “ذا تليجراف” البريطانية عن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قوله في تصريح بهذا الشأن، إن “هذا تعزيز إضافي لبرنامج المملكة المتحدة للتلقيح الناجح للغاية، والذي أنقذ بالفعل أكثر من 13 ألف حياة، ويعني أننا الآن لدينا أربعة لقاحات آمنة وفعالة جرت الموافقة عليها للمساعدة في حماية الناس من هذا الفيروس الفظيع”. وأضاف “كون جونسن لقاح من جرعة واحدة، فإنه سيلعب دورا مهما في الأشهر القادمة بينما نضاعف جهودنا لتشجيع الجميع على الحصول على لقاحاتهم ومن المحتمل أن نبدأ برنامجا أوسع (للتطعيم) في وقت لاحق من هذا العام”.

وصر حت السلطات البريطانية في وقت سابق باستخدام اللقاح الذي تنتجه شركة “أسترازينيكا” البريطانية-السويدية، واللقاح الذي تنتجه شركتي “فايزر” الأمريكية و”بيونتك” الألمانية، بالإضافة إلى لقاح شركة “موديرنا” الأمريكية.