العيون … الرصاص لايقاف جانح

اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن العيون لاستعمال سلاحه الوظيفي، صباح اليوم السبت، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعر ض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي كان قد تدخل لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان رفقة ثلاثة أشخاص آخرين وعرض أحد الضحايا للضرب والجرح بمدينة العيون، قبل أن يواجهوا عناصر الأمن بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة وباستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من ضبطه وتحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب رهن المراقبة الطبية بالمستشفى، الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.