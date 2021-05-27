أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الجمعة من جريدة الصباح

“فساد مشاريع المبادرة يعري رجال سلطة”… “قتيلة في صراع على خليجي”… “نقل عشوائي لنفايات كورونـا”… “وهبي: “بيجيدي” يخدم أباطرة المخدرات”… “عسكري ضمن شبكات كوكايين”… “سحر وشعوذة بالكـرة النسويـة”… “إحباط مخططات للتسميم والقتل وإضرام النار”… “وفاة تلميذ تورط إعداديته”… “ذبح بائع جائل بالبيضاء”… “مفاجآت بلائحة الأسود”… روبورتاج بعنوان “الكارديانات… قانون الغاب”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة في عدد غد الجمعة من جريدة الصباح.