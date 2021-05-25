التكنولوجيات الخضراء… شراكة لدعم المقاولات الناشئة ببنجرير

وقعت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومعهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، أمس الاثنين بابن جرير، اتفاقية شراكة تروم الاستثمار المشترك في المقاولات الناشئة المتخصصة في ميدان التكنولوجيات الخضراء بالمغرب.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل المدير العام لصندوق الاستثمار لجامعة محمد السادس (l’UM6P Ventures)، ياسر بياز، ومدير حظيرة الطاقة الخضراء المطورة من قبل المعهد، زكرياء النعيمي، بحضور رئيس جامعة محمد السادس، هشام الهبطي، والمدير العام لمعهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، بدر إيكن.

وتترجم هذه الاتفاقية رغبة الطرفين في تنفيذ تعاون متبادل المنفعة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال ورأس المال، والمساهمة في تطوير وتنويع النسيج الصناعي المغربي. وتهدف هذه الشراكة إلى الابتكار من خلال ضمان الانتقال إلى السوق، ودعم هذه الشركات الناشئة من خلال دمج قادة المشروع في عملية التمويل والدعم الفني. كما تعد نتيجة للالتزام المستمر بتطوير الابتكار وريادة الأعمال في مجال البحث والتطوير والطاقات المتجددة.

وتشمل الاتفاقية ثلاثة مجالات للتعاون هي التمويل والتوجيه والبنية التحتية. وعلى هذا النحو، يتعهد الطرفان بإتاحة المختبرات المختلفة لصالح قادة المشروع، وتقديم الدعم المالي للشركات الناشئة، ودعم أصحاب المصلحة في مختلف جوانب تحقيق مشاريعهم الخاصة.

(ومع)