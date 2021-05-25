الملك يهنئ عاهل الأردن وزوجته بمناسبة عيد استقلال بلادهما

بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والملكة رانيا العبد الله بمناسبة عيد استقلال بلادهما .

ومما جاء في برقية جلالة الملك “في غمرة احتفاء المملكة الأردنية الهاشمية بعيد استقلالها، يسرني أن أتقدم إليكم، باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الأردني الشقيق بتحقيق ما ينشده من مزيد التقدم والازدهار، في ظل قيادته الرشيدة”.

وأضاف جلالة الملك “وإنها لمناسبة متجددة للتأكيد على مدى اعتزازي بمتانة أواصر الأخوة والمودة التي تجمع أسرتينا الملكيتين، وبما يربط بلدينا من علاقات متميزة ونموذجية للتعاون الثنائي البناء والتضامن الفاعل بين شعبينا الشقيقين”.

(ومع)