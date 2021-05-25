انتخاب لحلو نائبا لرئيس جمعية اللجن الوطنية الأولمبية الإفريقية

تم اليوم الثلاثاء بالقاهرة،على هامش أعمال الدورة 19 للجمعية العمومية العادية للجن الوطنية الأولمبية الإفريقية “الأنوكا” انتخاب كمال لحلو، نائبا ثالثا لرئيس الجمعية.

وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات منها بنود الميزانية الجديدة، وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد والذي تضمن إجراء انتخابات مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، وذلك بحضور رؤساء اللجان الأولمبية الإفريقية.

ومثل المغرب في الاجتماع وفد ضم كلا من بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الافريقي لكرة الطائرة وعضو لجنة المناصفة والمرأة بالهيئة الأولمبية القارية، وكمال لحلو نائب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فضلا عن عبد اللطيف إدماحما الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية المغرب.

وعبر وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع عن تمنياته بالتوفيق لاتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية “الأنوكا” في اجتماعاتهم، والخروج بنتائج مثمرة تعمل على دعم وتنمية الرياضية الإفريقية مستقبلا ، مؤكدا حرص الجميع على تطوير الرياضة الإفريقية، والسعي نحو وجودها بالمكانة اللائقة بها عالميا. ومن المرتقب أن تتوج أشغال الجمعية العمومية لرابطة اللجان الأولمبية الوطنية، مساء اليوم بإعلان مجموعة من التوصيات.

يذكر أن أعمال الجمعية العمومية عرفت مشاركة ممثلي اللجان الأولمبية الإفريقية، بحضور لفيف من الضيوف وقيادات اللجان الأولمبية من مختلف دول العالم وعدد من وزراء الرياضة بالدول الإفريقية.

(ومع)