الرباط.. إطلاق “وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي”

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غدا الثلاثاء، حفل إطلاق “وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده”، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط.

وأوضح المجلس، في بلاغ، أن إحداث هذه الوحدة يندرج في إطار تفعيل أشغال لجنة متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بحفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ.

كما يندرج إحداث الوحدة، وفق المجلس، في إطار إعمال الاستراتيجية المندمجة للمجلس المعتمدة منذ 2019، واسترشادا بالمقتضيات الدستورية واستكمالا لمعالجة هيئة الإنصاف والمصالحة لإشكاليات تاريخية وحقوقية، في سياق تنفيذ التوصيات المتعلقة بقراءة الأحداث واستخلاص دلالاتها السياسية والحقوقية.

وأشار المجلس إلى أن وحدة حفظ الذاكرة، المحدثة لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستشكل فضاء للتفكير والبحث الموضوعي في القضايا التي تهم التاريخ الراهن وامتداداته التي بقدر ما يمكن أن تعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، تكريس دولة الحق والقانون، بقدر ما يمكن أن تكون، بالمقابل، منطلقات لتأصيل الممارسة الديمقراطية وفعلية حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع.

كما ستكون الوحدة آلية لدراسة مجالات وأشكال حفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ الراهن، واقتراح توصيات لتفعيلها من قبل المؤسسات المعنية.

وسيعمل المجلس أيضا، من خلال هذه الوحدة على اتخاذ المبادرات اللازمة في مجال حفظ الذاكرة، والتي قد تبدأ بالتفاعل مع مختلف أنواع التدوين الشخصي للأحداث التاريخية ذات الصلة بالانتهاكات السابقة والبحث والتناظر حولها، مرورا بالتأهيل السوسيو-اقتصادي لمراكز الذاكرة، وتنتهي بإنشاء المتاحف والعناية بالأرشيفات وحسن استثمارها.

(ومع)